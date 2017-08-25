95047

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2017 20:28
ALLARME INCENDIO ALLA LIDL - VIDEO -
Cronaca
https://www.youtube.com/watch?v=gLo9759ynBw

Allarme incendio scattato presso la Lidl, intorno alle ore 18.15.

L'ipermercato è stato fatto evacuare dal suono dell'allarme che segnalava "emergenza incendio", e fumo che proveniva dal magazzino

Sul posto i vigili del fuoco, situazione tornata alla normalità verso le ore 19.30, probabile causa un corto circuito.

Per un principio di intossicazione richieste le cure e trasferimento in ospedale, per l'addetto alla sicurezza

 

