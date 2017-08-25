ALLARME INCENDIO ALLA LIDL - VIDEO
A cura di Redazione
25 agosto 2017 20:28
Allarme incendio scattato presso la Lidl, intorno alle ore 18.15.
L'ipermercato è stato fatto evacuare dal suono dell'allarme che segnalava "emergenza incendio", e fumo che proveniva dal magazzino
Sul posto i vigili del fuoco, situazione tornata alla normalità verso le ore 19.30, probabile causa un corto circuito.
Per un principio di intossicazione richieste le cure e trasferimento in ospedale, per l'addetto alla sicurezza