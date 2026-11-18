Allarme Listeria, richiamato salmone affumicato dai supermercati: ecco il lotto

Possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. L'invito ai consumatori è di non mangiare il prodotto e riportarlo al punto vendita.

Nuovo richiamo alimentare per un prodotto venduto nei supermercati. Un lotto di salmone scozzese affumicato è stato richiamato in via precauzionale per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi.

Il provvedimento, datato 13 novembre 2026, riguarda il salmone scozzese affumicato commercializzato dalla società La Nef Spa, prodotto dall'azienda Norvelita UAB in uno stabilimento situato in Lituania.

Il prodotto interessato viene venduto in confezioni da 100 grammi, con numero di lotto 170794 e data di scadenza 18 novembre 2026.

Il richiamo è stato disposto per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può provocare un'infezione alimentare, particolarmente rischiosa per donne in gravidanza, anziani e persone con difese immunitarie compromesse.

L'invito ai consumatori è chiaro: non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Si raccomanda quindi a chi ha acquistato recentemente salmone affumicato di controllare attentamente il numero di lotto e la data di scadenza riportati sulla confezione.

Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto segnalato nella comunicazione ufficiale, non tutti i prodotti a base di salmone affumicato presenti in commercio.