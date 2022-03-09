ALLARME PER LA CENTRALE DI CHERNOBYL: “È SENZA ELETTRICITÀ, C’È PERICOLO DI FUGHE RADIOATTIVE”

Percolo di fughe radioattive dalla centrale di Chernobyl. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che a sua volta cita l'agenzia nucleare statale ucraina (Energoatom) l'interruzione della corre...

Percolo di fughe radioattive dalla centrale di Chernobyl. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che a sua volta cita l'agenzia nucleare statale ucraina (Energoatom) l'interruzione della corrente elettrica, provocata dai danni degli attacchi russi, avrebbe interrotto il sistema di raffreddamento.

In pratica la centrale nucleare sarebbe completamente ferma, ma senza il funzionamento dell'impianto di raffreddamento ci sarebbero seri pericoli di fuoriuscita di radiazioni.

I lavori per riparare il collegamento e ripristinare l'alimentazione alla centrale, che è stata occupata dalle truppe russe, non sono stati possibili perché sono in corso combattimenti, spiegano da Energoatom.

Poche ore prima l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aveva denunciato la mancanza di contatti remoti con la centrale di Chernobyl per la trasmissione dei dati. Stando alle informazioni fornite dall'Ucraina, le forze russe avrebbero completamente scollegato la centrale, ma ciò comporterebbe seri rischi per il mantenimento della stabilità della centrale stessa.