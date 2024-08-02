ALLARME PER LA SCOMPARSA DI UNA BIMBA A PATERNO': MA È TUTTA UNA TRUFFA

Negli ultimi giorni sta circolando nei gruppi social della città di Paternò una notizia allarmante riguardante la presunta scomparsa di una bambina. La copertina del messaggio riporta anche una foto c...

Negli ultimi giorni sta circolando nei gruppi social della città di Paternò una notizia allarmante riguardante la presunta scomparsa di una bambina. La copertina del messaggio riporta anche una foto con la dicitura: "VIDEO, BIMBA SCOMPARSA A PATERNO, SICILIA, ITALY, RICERCHE IN TUTTA LA CITTÀ'".

Questa notizia ha creato preoccupazione, soprattutto tra le persone più anziane che non sono abituate a gestire le informazioni sui social media e tendono a credere a qualsiasi cosa venga loro mostrata.

Tuttavia, è fondamentale chiarire che queste notizie sono completamente false e non c’è nulla di vero. Si tratta infatti di una nuova truffa informatica!

Questa tecnica prevede la creazione di articoli fittizi, adattando la notizia a diverse città per amplificare l’effetto e il coinvolgimento emotivo delle persone. Lo scopo di questi articoli è attirare l'attenzione degli utenti, portandoli a cliccare sul link fornito.

Cosa Fare

Il consiglio per tutti è di non cliccare mai su notizie o link sospetti. Se accidentalmente si è cliccato su un link di questo tipo, è fondamentale cambiare immediatamente le password di tutti i propri account social e bancari per prevenire possibili furti di identità o accessi non autorizzati.

Inoltre, è importante informare amici e familiari, soprattutto quelli meno esperti con la tecnologia, di questa truffa per evitare che cadano nella trappola. Diffondere la consapevolezza è la chiave per proteggersi e proteggere gli altri da questi raggiri.

Restiamo vigili e non lasciamoci ingannare da queste false notizie che mirano solo a creare caos e a sfruttare la buona fede delle persone.