ALLARME SALMONELLA: MAXI RITIRO DI UOVA, 10 MARCHE RICHIAMATE, IL MINISTERO AVVERTE: "NON CONSUMATELE"

È stato lo stesso produttore, l’azienda Cascina Italia Spa, a richiamare le uova fresche da allevamento a terra provenienti dal suo stabilimento di Spirano, nella Bergamasca. Il motivo del provvedimento? Il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da salmonella, accertato dalle analisi sugli alimenti.

I richiami (a scopo cautelativo), in totale, sono ventotto: riguardano, infatti, uova vendute con diversi marchi. Fra le etichette coinvolte ci sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo.

Sul sito del ministero della Salute sono riportati i numeri dei lotti interessati dai richiami, effettuati dallo stesso produttore. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di "restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate".

