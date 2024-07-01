ALLARME SICCITA', IL LAGO DI PERGUSA STA SCOMPARENDO

"La grave siccità e la disattenzione degli enti pubblici stanno determinando la scomparsa del lago di Pergusa".A denunciarlo è il presidente regionale di Italia Nostra Leandro Janni che ha anche invia...

"La grave siccità e la disattenzione degli enti pubblici stanno determinando la scomparsa del lago di Pergusa".

A denunciarlo è il presidente regionale di Italia Nostra Leandro Janni che ha anche inviato una foto di quello che è rimasto di una delle più belle riserve della Sicilia centrale.

"Il lago di Pergusa, al centro dell'Isola - spiega Janni - è stato celebrato da Ovidio nelle 'Metamorfosi' e da Claudiano ne 'Il ratto di Proserpina', descritto come un luogo incantato con acque limpide e foreste ombrose.

Secondo la mitologia greca, sulle sue sponde sono nate le quattro stagioni. In questi giorni di giugno del 2024 il lago è scomparso, non per una capriccio degli dei, ma in conseguenza della quasi totale desertificazione del suo fondale. Il lago si trova (si trovava potremmo oggi dire) in prossimità di Villaggio Pergusa, frazione della città di Enna".

"Nonostante le relativamente modeste dimensioni - continua il presidente di Italia Nostra - il lago di Pergusa ha rivestito grande importanza geologica, naturalistica, faunistica e culturale. Per questo, nel 1995 fu istituita la Riserva naturale speciale, dalla Regione Siciliana.

Successivamente, l'Unione Europea ha promosso il lago sito di interesse comunitario".

"La scomparsa, determinata soprattutto alla gravissima crisi climatica che attanaglia la Sicilia, - conclude - è stata accelerata dalla totale disattenzione e dall'inerzia degli enti pubblici responsabili. Su tutti il governo della Regione Siciliana e il Ministero dell'Ambiente.

Un fatto gravissimo e fortemente, drammaticamente simbolico. Ancora una volta, dunque, insieme alle altre associazioni culturali e ambientaliste, sollecitiamo le istituzioni competenti a intervenire con adeguati, immediati interventi di ripristino ecologico e di salvaguardia".