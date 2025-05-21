ALLARME SICUREZZA A PATERNÒ: IL PRESIDENTE TRIPOLI CONVOCA PER DOMANI UNA SEDUTA URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Paternò, 21 maggio 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Dott. Marco Tripoli, ha convocato una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale per giovedì 22 maggio 2025 alle o...

Paternò, 21 maggio 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Dott. Marco Tripoli, ha convocato una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale per giovedì 22 maggio 2025 alle ore 21:00. L'incontro si terrà presso l'Aula Consiliare della nuova Sede di Rappresentanza del Palazzo Comunale “Alessi” in Piazza Umberto.

L'ordine del giorno prevede un unico, ma cruciale tema: la discussione sulla sicurezza pubblica in città, un argomento diventato sempre più centrale nel dibattito politico e sociale cittadino, in seguito a recenti episodi che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

Alla seduta sono stati ufficialmente invitati il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno, e il Deputato Nazionale, On. Francesco Ciancitto, la cui presenza testimonia la rilevanza sovralocale della problematica.

.Si tratta di una seduta “aperta”, quindi alla presenza di cittadini, rappresentanti delle forze dell’ordine e della stampa.

Nel rispetto delle norme vigenti, si precisa che in caso di mancanza del numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora. Qualora anche dopo la ripresa non si raggiungesse il quorum, l’incontro sarà automaticamente rinviato al giorno successivo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Gli atti preparatori alla seduta sono disponibili per i Consiglieri presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio, situato al primo piano del Parco del Sole 17.

Quella di giovedì si preannuncia come una serata di confronto importante, in cui l'amministrazione comunale e le istituzioni regionali e nazionali si troveranno unite per affrontare un tema sentito da tutta la comunità: la tutela della sicurezza urbana e il ripristino della serenità cittadina.