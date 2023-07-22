ALLE ORE 14, RECORD A PATERNO’ CON 45,6° LA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

La Sicilia nella morsa del caldoCome ampiamente anticipato, la morsa del caldo africano non molla la nostra isola, fa caldo, molto caldo. E l’ondata di caldo africano dovrebbe continuare pure nei pros...

La Sicilia nella morsa del caldo

Come ampiamente anticipato, la morsa del caldo africano non molla la nostra isola, fa caldo, molto caldo. E l’ondata di caldo africano dovrebbe continuare pure nei prossimi giorni.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), colonnina di mercurio, oggi 22 Luglio 2023, su sino a toccare i 45,6°C come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda della Sicilia.

La seconda piu’ città della Sicilia è Catania insieme a Noto con 45°.

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania.

Per la giornata di domani, il bollettino prevede un ondata di colore con allerta ROSSA con condizioni di elevato rischio per la salute. Tale condizione, è probabile, si protrarrà per più giorni.

Ondate di calore: i consigli della Protezione civile per difendersi dal caldo.

Il caldo eccessivo è un grave pericolo per la salute di tutti, ma sono più esposti:

gli anziani, soprattutto se di età superiore ai 75 anni

chi soffre di malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari o insufficienza respiratoria

chi usa farmaci che possono interferire con i meccanismi di difesa dal calore

persone con disturbi della memoria, malattie mentali, disturbi dell’orientamento o del comportamento

i neonati e i bambini con meno di 4 anni.

La Protezione civile ricorda che per affrontare le ondate di calore è in distribuzione in città anche un opuscolo (vedi allegati) con l’elenco dei luoghi climatizzati del centro storico, isole e terraferma, compresi appunto i musei e le biblioteche, e tutti i consigli per difendersi dal caldo.

COME DIFENDERSI DAL CALDO

chiudete le imposte se sono esposte al sole

tenete chiuse le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna al vostro appartamento

aprite le finestre al mattino presto, la sera tardi o durante la notte per far entrare in casa aria fresca

dormite e soggiornate nelle stanze più fresche della vostra casa

in assenza di aria condizionata a casa vostra, passate almeno 3 ore al giorno in un ambiente condizionato: a casa di amici / familiari, o frequentate i luoghi climatizzati

vicini alla vostra abitazione: dai centri commerciali ai centri climatizzati attivati nella vostra o nelle vicine località (vedi sul retro di questo opuscolo).

BERE TANTA ACQUA

Ogni persona deve sapere quanto beve ogni giorno.

Bevete frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in assenza di sete!

Provate a fare così:

1. Il metodo della bottiglia

Tenete una bottiglia d’acqua da 1 litro in frigorifero; ogni volta che volete bere, riempite il bicchiere per metà di acqua da frigorifero e per metà di altre bevande (succo di frutta o altro); quando sarà finito il litro di acqua del frigorifero, avrete bevuto circa 2 litri, che è la quantità di liquidi necessaria per una giornata di gran caldo.

Alla sera, riempite di nuovo la bottiglia da tenere in frigo per il giorno dopo.

2. Il metodo dell’orologio dell’acqua

Utilizzate un bicchiere o una tazza di dimensione conosciuta, da usare come unità di misura fate il conto di quanti bicchieri o tazze si devono bere nella giornata per arrivare a 2 litri;

individuate orari fissi in cui bere (ad esempio una tazza da 200 cc. ogni 2 ore).

ALTRI CONSIGLI

Controllate le urine: se sono scure dovete bere di più

Preferite cibi ricchi d’acqua: frutta (angurie, meloni, uva, ecc.) e verdure crude (pomodori, insalata, ecc.)

Non bevete alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina

Diluite con acqua fresca le bevande troppo zuccherate

Nel corso della giornata fate regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarvi e bagnate viso e braccia spesso con acqua fresca

Cercate di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi di uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18

Se dovete uscire, usate vestiti leggeri (tessuti naturali come cotone o lino), ampi, meglio se di colore chiaro e un cappello

Evitate attività esterne faticose nelle ore più calde