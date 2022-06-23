ALLE ORE 14, PATERNO’ CON 41° LA TERZA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Fa caldo, molto caldo. E nei prossimi giorni l’ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Sicilia...

Fa caldo, molto caldo. E nei prossimi giorni l’ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), colonnina di mercurio su sino a toccare i 41,0°C come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda in provincia di Catania.

E’ la terza temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è in provincia di Siracusa e si tratta di Francofonte con ben 41,3°

La seconda città è con 41,2° di Mineo.

Il ministero della Salute ha ieri emesso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania.

Per la giornata di oggi 23 Giugno 2022 e domani, Venerdi 24 Giugno 2022 il bollettino prevede un allerta caldo con bollino arancione, con temperature tra 29 e 36 gradi e una massima percepita di 36 gradi

Il codice arancione è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre.

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Consigli generali:

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca

Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C

Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. Abbigliamento leggere e adeguato

3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

4. Ridurre la temperatura corporea

5. Ridurre il livello di attività fisica.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

8. Conservare correttamente i farmaci

9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.