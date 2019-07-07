95047

ALLE ORE 14, PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Fa caldo, molto caldo. E nei prossimi giorni l'ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.Nella giornata di oggi, nella prima domenica di Luglio, a conquistare lo scettro di città

A cura di Redazione Redazione
07 luglio 2019 14:23
Cronaca
Fa caldo, molto caldo. E nei prossimi giorni l'ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.

Nella giornata di oggi, nella prima domenica di Luglio, a conquistare lo scettro di città più calda della regione è Paternò  come certificato dalla rete regionale Sias, che ha registrato, alle ore 14, la temperatura di  40,3 gradi.

Il podio si completa, con i 40° di Caltagirone ed i 39,2° di Enna.

 

Segui 95047