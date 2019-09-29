ALLE ORE 14 PATERNO’ LA CITTA’ PIU’ CALDA DELLA SICILIA
Continua il caldo.
Nella giornata di oggi, ultima domenica di Settembre, Paternò come certificato dalla rete regionale Sias, conquista lo scettro di città più calda della regione registarando alle ore 14, la temperatura di 31,6 gradi.
Il caldo è anche accompagnato da umidità elevata dell'aria tanto che su alcune zone della Sicila, della Sardegna e delle regioni tirreniche, potremmo persino parlare di afa, proprio come in estate.
Pure i primi giorni della nuova settimana saranno ancora caratterizzati da questo clima tardo estivo, poi la discesa di un fronte di aria fredda dal nord Europa porterà un calo delle temperature
Ottobre si apre all'insegna del caldo anomalo ovunque con ulteriori rialzi termici al Nord dove le massime potranno sfiorare anche i 28°C in Emilia Romagna. Caldo semi estivo anche al Sud e sulle Isole Maggiori con punte ancora fino a 30°C., da Mercoledi entra in azione la perturbazione fredda con un abbassamento delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali e parte del centro.