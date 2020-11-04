ALLE ORE 20.20 PREVISTA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE, L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM SLITTA A VENERDÌ

Giuseppe Conte parlerà stasera dell'entrata in vigore delle nuove misure contro il contagio introdotte con il nuovo Dpcm. La conferenza stampa è fissata alle ore 20.20. Le nuove prescrizioni più dure...

Giuseppe Conte parlerà stasera dell'entrata in vigore delle nuove misure contro il contagio introdotte con il nuovo Dpcm. La conferenza stampa è fissata alle ore 20.20. Le nuove prescrizioni più dure per certe regioni dovrebbero entrare in vigore dal 6 novembre e non più da domani. Data dalla quale, invece, dovrebbe essere attuato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Scarica documento allegato NUOVO DPCM

Scarica documento allegato ALLEGATI DPCM

DPCM, TORNA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: ECCO IL MODULO

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle e arancioni, dopo quell’ora.