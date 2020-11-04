ALLE ORE 20.20 PREVISTA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE, L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM SLITTA A VENERDÌ
Giuseppe Conte parlerà stasera dell'entrata in vigore delle nuove misure contro il contagio introdotte con il nuovo Dpcm. La conferenza stampa è fissata alle ore 20.20. Le nuove prescrizioni più dure per certe regioni dovrebbero entrare in vigore dal 6 novembre e non più da domani. Data dalla quale, invece, dovrebbe essere attuato il coprifuoco dalle 22 alle 5.
Con il nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle e arancioni, dopo quell’ora.
Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale (