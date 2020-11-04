95047

ALLE ORE 20.20 PREVISTA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE, L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM SLITTA A VENERDÌ

Giuseppe Conte parlerà stasera dell'entrata in vigore delle nuove misure contro il contagio introdotte con il nuovo Dpcm. La conferenza stampa è fissata alle ore 20.20. Le nuove prescrizioni più dure...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2020 19:06
ALLE ORE 20.20 PREVISTA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE, L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM SLITTA A VENERDÌ -
News
Condividi

Giuseppe Conte parlerà stasera dell'entrata in vigore delle nuove misure contro il contagio introdotte con il nuovo Dpcm. La conferenza stampa è fissata alle ore 20.20. Le nuove prescrizioni più dure per certe regioni dovrebbero entrare in vigore dal 6 novembre e non più da domani. Data dalla quale, invece, dovrebbe essere attuato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

📎 Scarica documento allegato
NUOVO DPCM 

📎 Scarica documento allegato
ALLEGATI DPCM

DPCM, TORNA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: ECCO IL MODULO

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle e arancioni, dopo quell’ora.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale (

📎 Scarica documento allegato
QUI)
, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard – che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia – dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047