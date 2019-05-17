95047

ALLEGRI LASCIA LA JUVE A FINE STAGIONE: È UFFICIALE

È finita l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, il club bianconero ha comunicato la separazione dall'allenatore tos...

17 maggio 2019 13:12
È finita l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, il club bianconero ha comunicato la separazione dall'allenatore toscano dopo cinque stagioni: "Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020.

L'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium".

