ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI PER LE PROSSIME 24/30 ORE IN SICILIA FENOMENI A CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ E FORTE VENTO DI BURRASCA
E' stato emanato pochi minuti il bollettino della Protezione Civile per la giornata di domani, 27 ottobre 2021, che prevede
Un intenso ciclone depressionario si sta strutturando in queste ore fra Nord-Africa e Sicilia e sarà responsabile di una fase di intenso maltempo sull’estremo Sud Italia, in particolare sulle aree ioniche
L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.
Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 27 OTTOBRE 2021
PERSISTONO:
- PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA CALABRIA MERIDIONALE
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA'';
- - VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- - STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, PER LE PROSSIME 24 ORE SULLO IONIO.
- SI PREVEDE INOLTRE PER LE PROSSIME 24/36 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA ORIENTALE, IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA DAL POMERIGGIO DI DOMANI MERCOLEDI'' 27 OTTOBRE 2021, CON MAREGGIATE ANCHE FORTI LUNGO LE COSTE ESPOSTE.