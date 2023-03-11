ALLERTA AERONAUTICA MILITATE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, sabato 11 marzo 2023.
Ecco di seguito il testo integrale.
PERSISTONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE: - PER LE PROSSIME 12 ORE SULLE AREE ALPINE DEL PIEMONTE;
PER LE PROSSIME 12 ORE SU CALABRIA E SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; -
PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.