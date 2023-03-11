95047

Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso di "fenomeni intensi" per le prossime ore. L'aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, sabato 11 marzo 2023.

11 marzo 2023 14:25
ALLERTA AERONAUTICA MILITATE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE: -
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, sabato 11 marzo 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PERSISTONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE: - PER LE PROSSIME 12 ORE SULLE AREE ALPINE DEL PIEMONTE;

PER LE PROSSIME 12 ORE SU CALABRIA E SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; -

PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

