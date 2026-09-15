Allerta alimentare, richiamate uova per Salmonella: i marchi coinvolti sono Despar, Coop e Selex
Interessato il lotto H10813 con scadenza 27 settembre 2026. L’avvertenza ai consumatori: non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita.
Nuovo richiamo alimentare precauzionale per alcune confezioni di uova commercializzate con i marchi Despar, Fattorie Natura-Coop e Selex, a causa della presenza di Salmonella spp. sul guscio.
I richiami, datati 10 settembre 2026, riguardano prodotti provenienti dallo stesso stabilimento della Società Agricola Fiorin di Lionello & C. SS, con sede in via Per Ferrara 24/B a Codigoro, in provincia di Ferrara.
In particolare, il lotto interessato è H10813, con termine minimo di conservazione 27 settembre 2026.
Nel dettaglio, il richiamo interessa le uova Selex da allevamento a terra, confezione da 6 uova medie; le Fattorie Natura commercializzate da Coop Italia, confezione da 6 uova di vario calibro, peso minimo 330 grammi; e le uova Despar da allevamento a terra, confezione da 4 uova medie.
Il motivo indicato nelle schede di richiamo è la “presenza di Salmonella spp. sul guscio”.
Ai consumatori che dovessero avere acquistato confezioni appartenenti al lotto indicato viene raccomandato di non consumare le uova e di riconsegnarle al punto vendita.
Prima di procedere alla restituzione è quindi importante verificare sulla confezione la presenza del lotto H10813 e la scadenza del 27/09/2026.