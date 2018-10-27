ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI 28 OTTOBRE
La protezione civile ha diffuso un’allerta meteo arancione per la giornata di domani su tutto il territorio regionale, sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico.
Si prevedono piogge “diffuse e persistenti sul settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.