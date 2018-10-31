ALLERTA ARANCIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI
Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civileAVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 31 ottobre fino alle ore 24:00 di domani 1 novembre 2018CONDI-...
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 31 ottobre fino alle ore 24:00 di domani 1 novembre 2018
CONDI-METEO AVVERSE:
PERSISTONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, ACCOMPAGNATE DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI PREVEDONO, ALTRESI', VENTI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI E
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: http://bit.ly/1YM8d9p