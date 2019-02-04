ALLERTA ARANCIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedì 5 febbraio, l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta aran...

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedì 5 febbraio, l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta arancione e fase operativa di preallarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia nord-orientale.

I fenomeni previsti sono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e jonici delle zone centro-orientali, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico delle zone occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Scuole regolarmente aperte a Paternò.

IN AGGIORNAMENTO