ALLERTA ARANCIONE PURE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Emanato da pochi minuti il bolletino della protezione che prevede pure per la giornata di domani allerta arancione, con il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sui settori della Sicilia centrale e orientale. I fenomeni previsti sono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica.

Siamo in attesa delle decisioni dei sindaci.