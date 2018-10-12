95047

ALLERTA ARANCIONE PURE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Emanato da pochi minuti il bolletino della protezione che prevede pure per la giornata di domani allerta arancione,  con il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sui settori della Sicilia centrale e...

12 ottobre 2018 16:42
Emanato da pochi minuti il bolletino della protezione che prevede pure per la giornata di domani allerta arancione,  con il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sui settori della Sicilia centrale e orientale. I fenomeni previsti sono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica.

Siamo in attesa delle decisioni dei sindaci.

