ALLERTA CALDO, AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “CONTINUA L'ONDATA DI CALDO OLTRE +48°C DOMANI IN SICILIA ”

In considerazione dell’ondata di caldo in atto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 23 luglio 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE: -

PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA SARDEGNA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 45/46°C; -

PER LE PROSSIME 60 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 44/46°C SULLE RELATIVE REGIONI PENINSULARI E FINO A 48°C SULLA SICILIA.

SI PREVEDONO, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDI' 24 LUGLIO 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- DALLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL PIEMONTE; -

DAL POMERIGGIO PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE; - DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 24 LUGLIO 2023, TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI LOCALMENTE OLTRE I 40°C:

- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO;

- PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SU MOLISE E CAMPANIA.