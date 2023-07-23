ALLERTA CALDO, AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “CONTINUA L'ONDATA DI CALDO OLTRE +48°C DOMANI IN SICILIA ”
In considerazione dell’ondata di caldo in atto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 23 luglio 2023.
Ecco di seguito il testo integrale.
PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE: -
PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA SARDEGNA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 45/46°C; -
PER LE PROSSIME 60 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 44/46°C SULLE RELATIVE REGIONI PENINSULARI E FINO A 48°C SULLA SICILIA.
SI PREVEDONO, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDI' 24 LUGLIO 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- DALLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL PIEMONTE; -
DAL POMERIGGIO PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE; - DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 24 LUGLIO 2023, TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI LOCALMENTE OLTRE I 40°C:
- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO;
- PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SU MOLISE E CAMPANIA.