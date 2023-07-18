ALLERTA CALDO, AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE: “OLTRE +44°C IN SICILIA”

In considerazione dell’ondata di caldo in atto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi,...

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 18 luglio 2023. Ecco di seguito il testo integrale.

PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE:

- PER LE PROSSIME 36 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO E CAMPANIA CON TEMPERATURE MASSIME SUPERIORI AI 38/40°C;

- PER LE PROSSIME 60 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA CON TEMPERATURE MASSIME SUPERIORI AI 42/44°C.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento