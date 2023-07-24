ALLERTA CALDO, AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: “ OLTRE +48° OGGI IN SICILIA”, DA MERCOLEDÌ CALO DELLE TEMPERATURE
In considerazione dell’ondata di caldo in atto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 del 23 luglio 2023.
Ecco di seguito il testo integrale.
PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE: –
PER LE PROSSIME 36 ORE SULLA SARDEGNA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 45/46°C; –
PER LE PROSSIME 60 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 44/46°C SULLE RELATIVE REGIONI PENINSULARI E FINO A 48°C SULLA SICILIA.
SI PREVEDONO, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDI’ 24 LUGLIO 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
– DALLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL PIEMONTE; –
DAL POMERIGGIO PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE; – DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 24 LUGLIO 2023, TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI LOCALMENTE OLTRE I 40°C:
– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO;
– PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SU MOLISE E CAMPANIA.
In attesa del picco dell'ondata di calore che interesserà la Sicilia nelle giornate di lunedì e martedì, ecco che s'intravede la luce in fondo al tunnel.
Aria più fresca (o meno calda) dall'atlantico infatti scivolerà verso l'Italia da martedì 25 luglio a partire dalle regioni settentrionali per poi interessare, nella giornata di mercoledì 26 luglio, anche il Sud Italia e la Sicilia.
Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici infatti sono previste temperature in calo di circa 10-12°C.