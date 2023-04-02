ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO IL CICLONE ILINA, PREVISTE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI E FORTE VENTO SULLA SICILIA
A cura di Redazione
02 aprile 2023 14:16
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Aprile 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/04/23 IN SEGUITO ALL'ARRIVO DELLA TEMPESTA ILINA'
- PERSISTONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE PROSSIME 12 ORE:
- VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA MERIDIONALE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR E CANALE DI SARDEGNA.
- SI PREVEDONO DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU CALABRIA, SICILIA, BASILICATA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA IONICA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 3 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE E IONICHE.
- POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ADRIATICHE.