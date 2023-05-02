ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE:PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, SULLA SICILIA ORIENTALE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 03 Maggio 2023Ecco di seguito il bollettino:PREVIS...
A cura di Redazione
02 maggio 2023 14:50
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 03 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/05/23
NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI' 2 MAGGIO 2023, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A
CARATTERE DI ROVESCIO, SULL'EMILIA-ROMAGNA;
- PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA;
- PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA
CENTRORIENTALE.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.