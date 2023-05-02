95047

ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE:PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, SULLA SICILIA ORIENTALE

02 maggio 2023 14:50
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 03 Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/05/23

NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI' 2 MAGGIO 2023, PERSISTONO:

  • PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A
    CARATTERE DI ROVESCIO, SULL'EMILIA-ROMAGNA;
  • PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
    PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA;
  • PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
    PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA
    CENTRORIENTALE.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

