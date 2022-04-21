ALLERTA DELL'A.M. : PERSISTONO PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA SICILIA VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE
VORTICE IN GRADUALE SPOSTAMENTO VERSO I BALCANI. La perturbazione collegata al vortice giunto dal Mediterraneo sull'Italia agirà venerdì dando luogo ad una giornata caratterizzata da tempo instabile e spesso piovoso su molte regioni, in particolare su quelle del Centro-Nord.
Tempo a tratti instabile anche sulle regioni meridionali con rovesci intermittenti e qualche temporale più frequente al mattino sul versante tirrenico, specie in Campani, più deboli sull'ovest della Sicilia; in serata alcune piogge su Lucania e medio-alta Puglia ma tendenti ad attenuarsi. Venti moderati o tesi a rotazione ciclonica, temperature in calo al Centro-Sud. Per tutti i dettagli entra nella sezione
ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE EMESSA GIORNO 21 APRILE 2022 ALLE ORE 12.00
PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE
DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
PERSISTONO INOLTRE, VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA, PER LE PROSSIME 18 ORE;
- DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, PER LE PROSSIME 30 ORE.
SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE SUL LAZIO;
- PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA CAMPANIA.
DALLA SERATA DI OGGI GIOVEDI' 21 APRILE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
DALLA SERATA DI OGGI, SI PREVEDONO INOLTRE, VENTI FORTI NORDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE COSTIERE;
- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE COSTIERE.