ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: “CONTINUA L'ONDA DI CALORE IN SICILIA PER LE PROSSIME 48/60 ORE ”

In considerazione dell’innalzamento delle temperature previsto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 9 luglio 2023.

Si prevedono per le prossime 48/60 ore condizioni di onda di calore, con temperature massime superiori ai +38°C su Sardegna e Sicilia“.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento