ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: DA DOMANI MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, FORTE PIOGGIA SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 07 Maggio 2024 .Ecco di seguito il testo...

07 maggio 2024 15:26
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 07 Maggio 2024 .

Ecco di seguito il testo integrale:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 07/05/24 SULLA SICILIA SI PREVEDONO DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI' 8 MAGGIO 202024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

