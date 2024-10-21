ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: DAL POMERIGGIO DI OGGI RISCHIO DI TEMPORALI INTENSI E VENTI FORTI IN SICILIA
L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di allerta alle ore 14 di oggi 21 ottobre 2024, riguardante fenomeni meteorologici intensi che interesseranno la Sicilia a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, e per le successive 18-24 ore.
Ecco nel dettaglio:
SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DIROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA.
I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.
Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile