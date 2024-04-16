ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18/24, SI PREVEDE VENTO FORTE SULLA SICILIA
A cura di Redazione
16 aprile 2024 15:39
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/04/24 A CAUSA DEL TRANSITO DEL CICLONE DENOMINATO GORI, NELLA GIORNATA DI OGGI MARTEDI' 16 APRILE 2024, PERSISTE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE VENTO FORTE DI FOEHN NELLE VALLATE ALPINE E
PIANURE ADIACENTI DI VALLE D'AOSTA, PIEMONTE E LOMBARDIA, E VENTO
FORTE DA NORD-OVEST CONRAFFICHE FINO A BURRASCA SULLE COSTE E
SULL'ARCIPELAGO DELLA TOSCANA;
- PER LE PROSSIME 12 ORE VENTO FORTE DI BORA CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE LUNGO LE COSTE E NELLE AREE ADIACENTI DI
FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNAE MARCHE.
- PER LE PROSSIME 36 ORE VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA.
LE COSTE ESPOSTE SARANNO INTERESSATE DA MAREGGIATE.
INOLTRE, SI PREVEDE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE, VENTO FORTE DA SUD-OVEST CON RAFFICHE DI
BURRASCA SU ABRUZZO E MOLISE;
- DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, STATO DEL
MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 17 APRILE 2024, E PER LE
SUCCESSIVE 18/24, SI PREVEDE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI
CON RAFFICHE DI BURRASCA SU CALABRIA E SICILIA;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.