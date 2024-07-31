ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: ONDATA DI CALORE IN SICILIA CON TEMPERATURE OLTRE I 40°C NELLE PROSSIME 48/60 ORE
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per "fenomeni intensi".L'aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 31 Luglio 2024.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 31 Luglio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale:
PERSISTONO CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE:
- PER LE PROSSIME 36 ORE SU TOSCANA, UMBRIA E LAZIO CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE CON PICCHI FINO A 39/40°C NELLE RELATIVE AREE INTERNE;
- PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU SICILIA E SARDEGNA, CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE CON PICCHI OLTRE I 40°C NELLE RELATIVE AREE INTERNE.
SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI, GIOVEDI' 01 AGOSTO 2024, TEMPERATURE ELEVATE, CON PUNTE MASSIME OLTRE I 38°C:
- PER LE SUCCESSIVE 09/12 ORE, SU EMILIA, MARCHE, ABRUZZO E MOLISE;
- PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA.