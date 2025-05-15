ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PER IL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA HANS, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA NELLE PROSSIME ORE
La Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa un bollettino di allerta meteo che interessa l’intera regione Sicilia. Per la giornata di domani, venerdi 16 maggio 2025, è stata dichiarata l’allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse.
Il comunicato segnala possibili rovesci temporaleschi, localmente anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Si consiglia di evitare zone particolarmente esposte al rischio idrogeologico, come sottopassi, torrenti e strade soggette ad allagamenti.
La Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione in tempo reale. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime ore.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 16 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:
in considerazione del passaggio della tempesta denominata Ines, persistono per le prossime 18/30 ore della giornata di oggi giovedi' 15 maggio 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente
carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in estensione durante la serata alla Puglia centromeridionale e alla Basilicata ionica.
Inoltre, si prevedono dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 12/18 ore:
- venti forti di bora, con raffiche fino a burrasca sulle coste e sull'appennino dell'Emilia- Romagna e sulle coste delle Marche;
- precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.
I temporali saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.
