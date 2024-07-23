ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE PER L'ONDATA DI CALDO: "DOMANI PUNTE DI +40°C IN SICILIA"
A cura di Redazione
23 luglio 2024 17:25
Nuova allerta meteo per temperature elevate: il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 23 luglio 2024. Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 24 LUGLIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24, SI PREVEDONO TEMPERATURE ELEVATE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE ORIENTALE, CON PUNTE MASSIME PREVISTE FINO A 39/40°C.