ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PER LE PROSSIME ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE DI FORTE INTENSITÀ
Allerta meteo oggi e domani per precipitazioni abbondanti anche di forte intensità.Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 8 maggio 2024, alle ore 14, un nuovo avviso per...
A cura di Redazione
08 maggio 2024 15:49
Allerta meteo oggi e domani per precipitazioni abbondanti anche di forte intensità.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 8 maggio 2024, alle ore 14, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.
PERSISTONO PER LE PROSSIME 18-24 ORE, SULLA SICILIA E RELATIVE ISOLE,
PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE DI FORTE INTENSITA'.
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE