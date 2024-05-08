95047

ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PER LE PROSSIME ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE DI FORTE INTENSITÀ

Allerta meteo oggi e domani per precipitazioni abbondanti anche di forte intensità.Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 8 maggio 2024, alle ore 14, un nuovo avviso per...

08 maggio 2024 15:49
News
Allerta meteo oggi e domani per precipitazioni abbondanti anche di forte intensità.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 8 maggio 2024, alle ore 14, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli.

PERSISTONO PER LE PROSSIME 18-24 ORE, SULLA SICILIA E RELATIVE ISOLE,
PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE DI FORTE INTENSITA'.

PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE

