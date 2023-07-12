ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: TEMPERATURE ELEVATE SULLA SICILIA E TENDENTE A DIVENIRE ONDA DI CALORE DA DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 48/60 ORE.

In considerazione dell’innalzamento delle temperature previsto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle...

In considerazione dell’innalzamento delle temperature previsto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 12 luglio 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PER LE PROSSIME 72 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, CON TEMPERATURE MASSIME SUPERIORI AI 38°C, SULLA SARDEGNA. SI PREVEDE ALTRESI':

PER LE PROSSIME 72/80 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, CON TEMPERATURE MASSIME OLTRE 38°C, SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA;

PER LE PROSSIME 24/30 ORE TEMPERATURE ELEVATE, CON PUNTE MASSIME SUPERIORI AI 38°C, SULLA SICILIA E TENDENTE A DIVENIRE ONDA DI CALORE DA DOMANI, GIOVEDI' 13 LUGLIO, E PER LE SUCCESSIVE 48/60 ORE.

SI PREVEDONO INOLTRE: DAL POMERIGGIO DI OGGI, MERCOLEDI' 12 LUGLIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI INTENSI SU PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA;

DALLE 00: 00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI' 13 LUGLIO, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, TEMPORALI INTENSI SULL'EMILIA-ROMAGNA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'

ELETTRICA, GRANDINATE, PIOGGE INTENSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento