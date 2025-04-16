ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: TEMPESTA HANS IN AVVICINAMENTO, PREVISTI VENTI FORTI SULLA SICILIA NELLE PROSSIME 36 ORE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 16 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.Di seguito il testo integrale.PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI E...
Di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/04/25 IN CONSIDERAZIONE DELL'APPROSSIMARSI DELLA TEMPESTA DENOMINATA HANS, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, NEVOSE SUI RILIEVI OLTRE I 1800 MENTRI, SU VALLE D'AOSTA E PIEMONTE, CON CUMULATI CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
- PER LE PROSSIME 30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU LIGURIA E SARDEGNA;
- PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTI FORTI SUDORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE FORTE SU CALABRIA, SICILIA, BASILICATA, PUGLIA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE A CAMPANIA, LAZIO ED AREE INTERNE DELL'ABRUZZO, CON MAREGGIARE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
SI PREVEDONO INOLTRE:
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 17 APRILE 2025, E PER LE SUCCESSINE 12-18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE ANCHE INTENSE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 17 APRILE 2025, E PER LE SUCCESSINE 18-24 ORE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU LIGURIA E TOSCANA, E DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE ANCHE INTENSE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 17 APRILE 2025, E PER LE SUCCESSINE 24 ORE MARE MOLTO AGITATO IL MARE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE AL MAR LIGURE.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.