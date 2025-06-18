ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: TEMPORALI INTENSI FINO A GIOVEDÌ SERA, ALLERTA PER GRANDINE E VENTO FORTE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 18 giugno 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco:
- fino alla serata sulla Campania;
- fino alla serata di domani, giovedì 19 giugno 2025, sulla Sicilia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento“.
In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.
Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile