ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: TEMPORALI INTENSI IN SICILIA PER LE PROSSIME 36 ORE

Allerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.