ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA PER LE PROSSIME 12 ORE IN SICILIA
Una veloce ma intensa perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte al centro-sud, specialmente sulle due isole maggiori e sui settori adriatici e ionici.
Sulla base delle previsioni disponibili, l'aeronautica militare ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse
BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:
PERSISTONO VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA
FORTE:
- PER LE PROSSIME 9/12 ORE SU LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE,
SARDEGNA, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA E SICILIA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU PUGLIA E SETTORE IONICO DELLA CALABRIA.