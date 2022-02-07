ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA PER LE PROSSIME 12 ORE IN SICILIA

Una veloce ma intensa perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a bu...

Una veloce ma intensa perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte al centro-sud, specialmente sulle due isole maggiori e sui settori adriatici e ionici.

Sulla base delle previsioni disponibili, l'aeronautica militare ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:

PERSISTONO VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA

FORTE:

- PER LE PROSSIME 9/12 ORE SU LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE,

SARDEGNA, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA E SICILIA;

- PER LE PROSSIME 24 ORE SU PUGLIA E SETTORE IONICO DELLA CALABRIA.