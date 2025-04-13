ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI E BURRASCA SUL SETTORE OCCIDENTALE E SETTENTRIONALE
Allerta Meteo domani per venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 aprile 2025, un nuov...
Allerta Meteo domani per venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 14 APRILE 2025, E PER LE PROSSIME 24/30 ORE: - VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SUL SETTORE OCCIDENTALE E SETTENTRIONALE DELLA SICILIA.
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).