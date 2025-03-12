ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI E BURRASCA SULLE COSTE TIRRENICHE DELLA SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 12 Marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 10/03/25 SI PREVEDONO:
- PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LAZIO E CAMPANIA;
- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, SULLE AREE TIRRENICHE DI SICILIA E CALABRIA.
SI PREVEDONO INOLTRE PER LA GIORNATA DI DOMANI MARTEDI' 11 MARZO:
- VENTI FORTI MERIDIONALI FINO A BURRASCA SULLA PUGLIA DALLA MATTINA E SULL'APPENNINO TOSCANO DALLA SERA;
- PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA LIGURIA DALLA SERA. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTI FULMINAZIONI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).