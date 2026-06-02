🔴 ALLERTA GHIACCIO EUROSPIN: RICHIAMATO UN LOTTO PER BATTERI OLTRE I LIMITI
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti venduto nei supermercati Eurospin
Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute. Questa volta il provvedimento riguarda un lotto di ghiaccio a cubetti a marchio Blues, venduto nei supermercati Eurospin, ritirato per rischio microbiologico.
Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, il motivo del richiamo è la presenza di enterococchi oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 18/2023).
Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 1 kg con numero di lotto B1304026 e termine minimo di conservazione (TMC) 13/04/2028.
Il ghiaccio è stato prodotto dall’azienda Premium Italia Srl nello stabilimento di via A. Tommaso 28, a Quarto d’Altino, nella città metropolitana di Venezia, per conto di Eurospin Italia Spa.
Il Ministero della Salute invita i consumatori che abbiano acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione