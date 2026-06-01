Paternò, raccolta plastica sospesa il 2 e 3 giugno: l’avviso ai cittadini

Stop temporaneo alla raccolta della plastica nelle giornate del 2 e 3 giugno per indisponibilità dell’impianto di conferimento.

Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che, a causa della temporanea indisponibilità dell’impianto di conferimento, il servizio di raccolta della plastica subirà una sospensione nelle giornate del 2 e 3 giugno.

Dal Comune precisano che la situazione è indipendente dalla volontà e dall’operato sia dell’Amministrazione Comunale che della Dusty, entrambe impegnate nel monitorare costantemente l’evolversi della vicenda per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

Per evitare disagi e contribuire al mantenimento del decoro urbano e della pulizia del territorio comunale, i cittadini sono invitati a non esporre la frazione plastica fino a nuova comunicazione.

L’Amministrazione sottolinea come la collaborazione della cittadinanza sia fondamentale per tutelare l’ambiente, mantenere il paese pulito e affrontare con senso civico questo momentaneo inconveniente.

Infine, viene rivolto un ringraziamento ai cittadini per la comprensione e la preziosa collaborazione.