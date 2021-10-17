95047

ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI NEL CATANESE

La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di aggiornamento del rischio idrogeologico e idrico per la giornata di domani 17 ottobre, con livello di allerta gialla.In particolare, secondo...

17 ottobre 2021 08:41
News
La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di aggiornamento del rischio idrogeologico e idrico per la giornata di domani 17 ottobre, con livello di allerta gialla.

In particolare, secondo il bollettino meteo si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia nord-orientale.

L’avviso numero 21289, indica allerta gialla non solo nel Catanese ma anche nel Messinese, Palermitano ed Ennese. In queste zone potrebbero esserci disagi come lo è stato alcuni giorni fa.

 

