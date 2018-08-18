95047

ALLERTA GIALLA DOMANI PER TUTTA LA SICILIA, BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, domenica 19 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di f...

18 agosto 2018 19:19
ALLERTA GIALLA DOMANI PER TUTTA LA SICILIA, BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, domenica 19 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

