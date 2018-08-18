ALLERTA GIALLA DOMANI PER TUTTA LA SICILIA, BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, domenica 19 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di f...
A cura di Redazione
18 agosto 2018 19:19
La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, domenica 19 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.