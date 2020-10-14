ALLERTA GIALLA E PIOGGIA IN SICILIA PREVISTE PER DOMANI

Un’ampia area depressionaria posizionata su gran parte dell’Europa continua a determinare una fase di maltempo anche sul nostro Paese con precipitazioni diffuse e un generale rinforzo della ventilazio...

Un’ampia area depressionaria posizionata su gran parte dell’Europa continua a determinare una fase di maltempo anche sul nostro Paese con precipitazioni diffuse e un generale rinforzo della ventilazione. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diramato nella giornata di ieri. L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Campania, in estensione, dalla notte, dapprima sulla Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e successivamente a Sicilia, specie settore sud-orientale, Basilicata, specie settore tirrenico, Calabria e Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. In Sicilia in particolare l'allerta prevista è gialla, ma per domani è attesa pioggia. Previsti, inoltre, dalla tarda serata di oggi, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionale su Abruzzo, Molise e Campania, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi e domani allerta arancione su gran parte della Campania, per la giornata di domani l’allerta arancione sarà anche sulla Puglia meridionale, sui settori appenninici dell’Abruzzo, sul territorio del Lazio e sul Veneto meridionale. Allerta gialla su gran parte del Paese.