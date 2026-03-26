Allerta gialla in Sicilia: forte vento e maltempo su tirrenica dal Trapanese allo Stretto e zone nord-orientali

La Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta gialla per i settori tirrenici – dal Trapanese fino allo Stretto – e per le zone nord-orientali dell’Isola.

La tempesta “Deborah” continua infatti a far sentire i suoi effetti sull’Italia e anche la Sicilia resta sotto osservazione per il maltempo delle prossime ore. L’ultimo bollettino della PROTEZIONE CIVILE conferma uno scenario ancora instabile e potenzialmente critico, soprattutto lungo le coste e nelle aree più esposte.

Secondo le previsioni, sull’Isola sono attese precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco, con possibili rovesci improvvisi e localmente di forte intensità.

A preoccupare maggiormente sono però i venti forti, che potranno raggiungere raffiche di burrasca forte, con conseguenti disagi soprattutto nei centri costieri e nelle aree aperte.

Attenzione anche ai mari: lo Stretto di Sicilia sarà interessato da condizioni molto agitate o addirittura grosse, con possibili mareggiate e difficoltà nei collegamenti marittimi.

Una situazione in continua evoluzione che richiede massima prudenza, soprattutto per chi si sposta lungo le coste o in zone particolarmente esposte al vento. Non si escludono disagi alla circolazione e criticità locali legate al maltempo.

SICILIA – Nuova ondata di maltempo sull’Isola per effetto della tempesta . L’, attraverso il bollettino ufficiale del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.), segnala condizioni meteo avverse nelle prossime ore, con fenomeni anche intensi.

🔎 Focus Sicilia

Secondo le previsioni, la regione sarà interessata da:

Piogge intense e persistenti , localmente anche temporalesche, soprattutto sui settori tirrenici

Venti forti di burrasca , inizialmente occidentali e in rotazione dai quadranti settentrionali

Mari molto agitati o grossi , in particolare su Tirreno meridionale e Stretto di Sicilia

Possibili mareggiate lungo le coste esposte

La fase più critica è attesa tra la giornata di oggi e la mattinata di venerdì 27 marzo, con possibili disagi alla circolazione e ai collegamenti marittimi.

📣 Il bollettino dell’Aeronautica Militare

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 26 marzo 2026.

A seguito del passaggio della tempesta Deborah sull’Italia, persistono:

Nevicate abbondanti sopra i 400 metri su Marche e Abruzzo, in estensione a Molise e Puglia garganica fino al 27 marzo

Precipitazioni intense e persistenti, anche temporalesche, su Romagna, Marche e Abruzzo, in estensione a Molise, Puglia garganica e settori tirrenici di Calabria e Sicilia

Venti forti con raffiche fino a burrasca forte o tempesta su diverse regioni, in estensione anche al Centro-Sud e Sicilia

Stato del mare molto agitato o grosso su mare di Sardegna, Tirreno meridionale, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia fino al pomeriggio del 27 marzo

📌 Situazione in evoluzione: si raccomanda prudenza, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più esposte al vento.

🟡 Articolo in aggiornamento