Allerta gialla in Sicilia per giovedì 25 giugno: temporali attesi soprattutto nelle aree interne

La Protezione Civile ha diramato l'avviso per giovedì 25 giugno. Mattinata stabile, ma dal pomeriggio possibili rovesci e temporali anche intensi sui rilievi dell'Isola.

SICILIA – La Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di giovedì 25 giugno 2026 un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su tutta l'Isola. Tuttavia, secondo le previsioni, i fenomeni più significativi dovrebbero interessare prevalentemente i comprensori montuosi e le zone interne della Sicilia.

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Durante la mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, grazie alla presenza dell'alta pressione subtropicale che continua a dominare il Mediterraneo.

A partire dalla tarda mattinata e soprattutto nel corso del pomeriggio, l'atmosfera diventerà però più instabile nelle aree interne. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di moderata o forte intensità, in particolare sui rilievi e nei settori montuosi dell'entroterra siciliano.

Sulle zone costiere il rischio di fenomeni sarà decisamente più basso. I versanti settentrionali e ionici potranno assistere a un aumento della nuvolosità con possibili sconfinamenti dei temporali provenienti dall'interno, ma senza particolari criticità.

Le temperature si manterranno generalmente stazionarie e ancora leggermente superiori alle medie del periodo, con un calo temporaneo nelle aree interessate da piogge e temporali.

I venti soffieranno deboli e a regime di brezza, con rinforzi da nord sui settori occidentali e correnti occidentali sul Canale di Sicilia. I mari si presenteranno poco mossi o quasi calmi.

La Protezione Civile raccomanda comunque prudenza nelle zone interne e montane durante le ore pomeridiane, quando i temporali potrebbero svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi.