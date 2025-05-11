ALLERTA GIALLA IN SICILIA PER LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025: TEMPORALI IN ARRIVO
La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata di lunedì 12 maggio 2025 su tutto il territorio siciliano.
L’avviso riguarda possibili condizioni meteorologiche avverse, con rischio di temporali sparsi, rovesci di forte intensità e venti sostenuti.
Secondo le previsioni, l’instabilità atmosferica interesserà gran parte dell’isola, con fenomeni che potrebbero assumere anche carattere di breve ma intensa durata.
In particolare, sono attesi rovesci localizzati, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree esposte a rischio idrogeologico o soggette a caduta di rami e detriti.
È consigliabile evitare sottopassi, corsi d’acqua e zone notoriamente soggette ad allagamenti.
L’allerta gialla non prevede situazioni di emergenza grave, ma invita la popolazione a rimanere informata sull’evoluzione delle condizioni meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali.
Per aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile regionale o seguire i canali social dei comuni interessati.