Allerta gialla in Sicilia per sabato 30 maggio: attenzione ai temporali nelle aree interne

La Protezione Civile ha diramato per domani, sabato 30 maggio 2026, un’allerta gialla valida per tutta la Sicilia. A preoccupare maggiormente saranno soprattutto i settori interni dell’Isola, dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali localizzati.

Secondo gli esperti, la situazione meteorologica sarà influenzata da un campo anticiclonico in graduale indebolimento che, pur garantendo condizioni generalmente stabili su gran parte d’Italia, lascerà spazio all’instabilità sulle due isole maggiori.

In Sicilia, una blanda “goccia fredda” in quota favorirà infatti la formazione di deboli temporali pomeridiani, in particolare sulle zone centro-settentrionali interne. I fenomeni previsti dovrebbero essere per lo più a carattere isolato e di breve durata, ma localmente potrebbero risultare intensi con improvvisi rovesci, fulminazioni e forti raffiche di vento.

Gli esperti parlano di fenomeni a “cella singola”, classificati con un livello 0 di pericolosità nello storm mode, ma la Protezione Civile invita comunque alla prudenza, soprattutto durante gli spostamenti nelle ore più calde della giornata.

Possibili temporali isolati sono attesi anche in Sardegna e, nel corso del pomeriggio-sera, su alcune aree delle Alpi centro-occidentali, con locali sconfinamenti verso le pianure piemontesi e le zone vicine al Lago di Garda.

In Sicilia, dopo giorni caratterizzati da caldo e temperature elevate, il peggioramento potrebbe portare un temporaneo calo termico e cieli variabili soprattutto nelle province interne.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.